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Лучшие СДЮСШОР получат от Минспорта от 700 тысяч до 2 млн рублей

Спорт
12 июля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Гранты предоставит Фонд поддержки олимпийцев России

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ присудит гранты, предоставляемые Фондом поддержки олимпийцев России, 182 лучшим СДЮСШОР от 700 тысяч до 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Всего было рассмотрено 580 заявок от 478 физкультурно-спортивных организаций, представляющих 80 субъектов России. По итогам конкурса были определены 182 лучшие СДЮСШОР.

За первое место в конкурсе предусмотрен грант на 2 млн рублей, второе - 1 млн 500 тысяч рублей, третье - 700 тысяч рублей. Лучшие школы будут также награждены грантами в размере 750 тысяч рублей (по поручению Минспорта) и 1 млн 500 тысяч.

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