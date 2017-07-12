ФК "Енисей" намерен приобрести трех игроков до конца трансферного окна

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб "Енисей" намерен приобрести трех игроков до окончания трансферной кампании, которая завершится 31 августа. Об этом на пресс-конференции в среду заявил главный тренер клуба Дмитрий Аленичев.

"Планируем приобрести трех игроков на позиции: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Круг кандидатов определен, сейчас ведем работу над этим", - заявил он. Он отметил, что клуб не планирует приглашать легионеров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, в настоящий момент клуб приобрел уже семь футболистов. Аленичев возглавил "Енисей" перед началом текущего сезона, сменив на этом посту Андрея Тихонова, перешедшего в самарские "Крылья Советов".

"Ставим перед собой максимальные цели, это выход в Российскую футбольную премьер-лигу. Это может быть выход как напрямую, так и через стыковые матчи", - заявил директор клуба Денис Рубцов. "Не пришел бы сюда, если бы клуб ставил задачу бороться за 8-10-е места", - добавил Аленичев.

По итогам сезона-2016/2017 "Енисей" занял третье место в Футбольной национальной лиге, по сумме двух стыковых матчей за путевку в РФПЛ уступил тульскому "Арсеналу". Третье место в ФНЛ в настоящий момент - высшее достижение красноярского клуба.