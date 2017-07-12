ФК "Енисей" намерен приобрести трех игроков до конца трансферного окна

Каррера предпочел бы провести матч за Суперкубок России на час-полтора раньшеСпорт 12 июля, 12:56
Определен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на шоссеСпорт 12 июля, 12:51
Трехкратный призер ОИ Забелинская выступит на чемпионате Европы по велошоссе в ДанииСпорт 12 июля, 12:45
Каррера: российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиватьсяСпорт 12 июля, 12:42
Каррера: "Спартак" не может себе позволить промахнуться с выбором новых футболистовСпорт 12 июля, 12:36
Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"Спорт 12 июля, 12:36
Каррера: "Спартак" должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 12:33
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказанияПроисшествия 12 июля, 12:26
РЖД и ФТС подписали план по поэтапному переводу взаимодействия в электронный вид к 2020 г.Транспорт 12 июля, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб "Енисей" намерен приобрести трех игроков до окончания трансферной кампании, которая завершится 31 августа. Об этом на пресс-конференции в среду заявил главный тренер клуба Дмитрий Аленичев.
"Планируем приобрести трех игроков на позиции: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Круг кандидатов определен, сейчас ведем работу над этим", - заявил он. Он отметил, что клуб не планирует приглашать легионеров.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, в настоящий момент клуб приобрел уже семь футболистов. Аленичев возглавил "Енисей" перед началом текущего сезона, сменив на этом посту Андрея Тихонова, перешедшего в самарские "Крылья Советов".
"Ставим перед собой максимальные цели, это выход в Российскую футбольную премьер-лигу. Это может быть выход как напрямую, так и через стыковые матчи", - заявил директор клуба Денис Рубцов. "Не пришел бы сюда, если бы клуб ставил задачу бороться за 8-10-е места", - добавил Аленичев.
По итогам сезона-2016/2017 "Енисей" занял третье место в Футбольной национальной лиге, по сумме двух стыковых матчей за путевку в РФПЛ уступил тульскому "Арсеналу". Третье место в ФНЛ в настоящий момент - высшее достижение красноярского клуба.