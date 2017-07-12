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Вассёр назначен руководителем команды "Формулы-1" "Заубер"

Спорт
12 июля, 11:53 UTC+3 ТАСС

Вассёр сменит Монишу Кальтенборн, которая покинула этот пост в июне

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Фредерик Вассёр

Фредерик Вассёр

© EPA/EXPA/JOHANN GRODER

ТАСС, 12 июля. Фредерик Вассёр назначен руководителем команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Заубер". Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды.

В июне должность руководителя "Заубера" покинула Мониша Кальтенборн. Вассёр до января текущего года работал на посту руководителя команды "Рено".

"Я очень горжусь тем, что присоединяюсь к "Зауберу", благодарю акционеров команды за оказанное доверие. Я очень впечатлен тренировочной базой в Хинвилле, талантом и амбициями работников. Не могу дождаться работы с пилотами, инженерами и остальными сотрудниками. Очень хочу внести вклад в следующий этап развития команды", - отметил Вассёр.

"Заубер" занимает предпоследнее девятое место в Кубке конструкторов с пятью очками. За команду выступают пилоты Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.

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