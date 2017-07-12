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Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Спорт
12 июля, 12:03 дата обновления: 12 июля, 12:57 UTC+3 ТАСС

Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов и Эдуард Николаев

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Дмитрий Сотников

Дмитрий Сотников

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Экипаж "КамАЗ-мастер" российского гонщика Дмитрия Сотникова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 32 минуты 17 секунд.

Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (4 минуты 3 секунды отставания) и Эдуард Николаев (+09.47) соответственно. Еще один представитель команды "КамАЗ-мастер" Айрат Мардеев - 5-й (+26.20).

В общем зачете грузовиков по итогам пяти этапов Сотников вышел на первое место со временем 15 часов 25 минут и 26 секунд. Шибалов - второй (+00.48), чех Мартин Коломы из команды "Татра" - третий (+15.27). 

В зачете внедорожников лучшее время на пятом этапе показал француз Сириль Депре из команды "Пежо" (4 часа 30 секунд). Вторым финишировал китаец Лю Яньгуй из команды Baicmotor (+06.26). Третий -  американец Брайс Мензис из команды X-Raid (+14.02). В общем зачете внедорожников по итогам пяти этапов лидирует француз Себастьян Лёб из команды "Пежо" (13 часов 43 минуты 50 секунд). Партнер Лёба по команде Депре второй (+50.16), Мензис - третий (01:15.30).

Протяженность пятого этапа ралли между казахстанскими Астаной и Семеем составила 849,54 км, длина спецучастка - 484,47 км. Шестой этап протяженностью 597,13 км (спецучасток - 387,86 км) пройдет по маршруту от Семея до азербайджанского Урджара 13 июля.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

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