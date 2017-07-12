Алдонин дал согласие на выступление за красногорский "Зоркий"

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МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Бывший полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Евгений Алдонин дал согласие на подписание контракта с подмосковным "Зорким" (Красногорск). Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Юран.
"Контракт готов, пока он рассчитан на один сезон. У Евгения еще будут два обследования, так как у него была микротравма, а он человек ответственный и хочет быть на 100 процентов уверенным, что сможет играть. Но предварительное согласие он дал, Евгений хочет вернуться в большой футбол", - сказал Юран.
"Зоркий" в сезоне-2017/18 будет выступать в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
37-летний Алдонин не играл на профессиональном уровне с 2014 года. Ранее он был игроком волгоградского "Ротора" (1997 - 2003), ЦСКА (2004 - 2013), саранской "Мордовии" (2012 - 2013), нижегородской "Волги" (2013 - 2014). В активе Алдонина 29 матчей за сборную России.