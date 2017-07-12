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Мутко: переход профессионального бокса в Федерацию бокса России - движение вперед

Спорт
12 июля, 12:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Министерства спорта РФ

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Виталий Мутко (слева)

Виталий Мутко (слева)

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переход профессионального бокса в ведение Федерации бокса России будет способствовать развитию вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал ТАСС, что организация зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Министерства спорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.

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"Это ожидаемое и анонсированное решение с точки зрения развития бокса, это нормально. Профессиональный бокс вытекает из любительского, поэтому все должно развиваться в едином ключе. Тем более, что сейчас Международная ассоциация бокса дает возможность профессионалам участвовать в Олимпийских играх, открылись несколько профессиональных турниров. Это современная тенденция", - сказал Мутко.

"Плюс есть организация, экономика, распределение средств, которые могли бы идти на развитие детского бокса. Это правильно, это движение вперед", - добавил вице-премьер.

Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров. В организацию также входили такие известные промоутерские организации, как "Патриот" (ее ранее возглавлял сам Кремлев), "Мир бокса", "РМК Боксинг Промоушен", "Урал Боксинг Промоушен" и другие.

ФПБР была образована 25 января 1992 года и зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 1992 года. В 1999 году произошла перерегистрация организации.

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