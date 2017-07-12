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Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"

Спорт
12 июля, 12:36 UTC+3 ТАСС

АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", с которыми у игроков были подписаны контракты, не выплачивает им зарплату в течение трех месяцев

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России присвоили 25 игрокам АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (Москва) статус неограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Михаила Варнакова, Глеба Корягина, Егора Орлова и Александра Шарыченкова, перешедших в АНО "ОХК "Динамо" (Москва) в результате обмена, 11 июля принято решение присвоить им статус "Неограниченно свободный агент" в связи с неучастием АНО "ОХК "Динамо" (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами".

По аналогичным причинам такое решение принято в отношении Дмитрия Вишневского, Ильи Никулина, Алексея Терещенко, Руслана Александрова, Саввы Андреева, Тимура Бешарова, Евгения Воловликова, Ивана Воронова, Дмитрия Грищенко, Данила Долгушкина, Даниила Егорова, Владислава Казаманова, Александра Ковырина, Артема Леонова, Алексея Липанова, Дмитрия Марковина, Ивана Муранова, Максима Озерова, Семёна Панкратова, Дениса Толпегина и Андрея Широченко.

АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", с которыми у игроков были подписаны контракты, не выплачивает им зарплату в течение трех месяцев. Ранее аналогичный статус был присвоен 42 игрокам "Динамо".

В среду ТАСС сообщил, что Никулин и Вишневский планируют подписать контракты с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб "Динамо" - ООО "ХК "Динамо".

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