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Каррера: российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиваться

Спорт
12 июля, 12:42 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 12, июля. /ТАСС

5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Количество легионеров в российском футболе должно сокращаться, чтобы было развитие молодых игроков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

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Виталий Мутко

Мутко: новый лимит на легионеров должен защитить интересы российских футболистов

5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

"Я думаю, проблема лимита больше относится к сборной России. У молодых россиян должно быть больше практики. Если российский футбол хочет развиваться, то нужно полагаться больше на своих игроков, ограничивать количество иностранцев, как это было в других странах. Может, будут семь-восемь хороших легионеров, которые помогут российским ребятам расти", - сказал Каррера.

Лимит по схеме "6+5", действующий в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

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