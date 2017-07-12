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Трехкратный призер ОИ Забелинская выступит на чемпионате Европы по велошоссе в Дании

Спорт
12 июля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В индивидуальной гонке также выступит Ксения Добрынина, сообщил ТАСС старший тренер женской команды России по велоспорту на шоссе Юрий Гурьянов

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Ольга Забелинская

Ольга Забелинская

© EPA/ROBERT GHEMENT, архив

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр в гонках на шоссе россиянка Ольга Забелинская, получившая серьезные травмы в начале мая на соревнованиях в Китае, выступит в обеих гонках на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который пройдет с 2 по 6 августа в датском Хернинге. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской команды России по велоспорту на шоссе Юрий Гурьянов.

Российская велогонщица на "Туре острова Чунмин" упала на первом этапе, сломала ключицу и серьезно повредила руку. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований и перенесла операцию на ключице. Первым стартом после возвращения в строй для нее стала гонка "Джиро д'Италия", где Забелинская заняла итоговое 44-е место.

Женская сборная России на взрослый чемпионат Европы имеет право заявить трех своих представительниц в групповую гонку и двоих - в индивидуальную гонку. "В индивидуальной гонке поедет Ольга Забелинская, которая уже сейчас активно тренируется и выступает, - заметил Гурьянов. - Она проверила свои силы на "Джиро", теперь готовится к чемпионату Европы и на днях будет стартовать в Германии. Второй нашей участницей будет Ксения Добрынина, которая также выступала на "Джиро".

"Три места в групповой гонке - это Забелинская, Елизавета Ошуркова, а с третьей кандидатурой мы пока окончательно не определились. Скорей всего, это будет Добрынина, - продолжил тренер. - Мы рассчитываем завоевать по медали в каждой возрастной группе".

"В возрастной категории от 19 до 22 лет в групповой гонке выступят Анастасия Яковенко, Карина Касенова, Светлана Кузнецова и Ксения Цымбалюк, - отметил Гурьянов. - Две остальных кандидатуры пока находятся в стадии обсуждения. Вчера мы вернулись из Чехии, где прекрасно шла по трассе Касенова, которая потом попала в серьезный завал и получила травмы. В разделке у нас едет Цымбалюк, а вторая участница определится до конца этой недели".

По словам тренера, в юниорских соревнованиях (от 17 до 18 лет) в индивидуальной гонке Россию будут представлять Мария Новолодская, Дарья Малькова (запасная - Александра Степанова). "Групповая гонка - это Степанова, Новолодская, Марина Уварова, Малькова, Алена Петченко и Елизавета Гончарова. Тут у нас все понятно, единственная проблема, с которой мы можем столкнуться, это визовая. Но я думаю, что мы сумеем в оставшееся время все решить", - подытожил Гурьянов.

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