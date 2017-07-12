Определен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на шоссе

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по велоспорту на шоссе определился с фамилиями спортсменов, которые будут выступать на чемпионате Европы в Дании. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Чемпионат Европы пройдет со 2 по 6 августа в датском Хернинге. "В индивидуальной гонке на время у нас будут заявлены Максим Бельков и Антон Воробьев, - заметил Абрамян. - В групповой гонке Россия будет представлена Александром Порсевым, Максимом Бельковым, Вячеславом Кузнецовым, Николаем Трусовым, Иваном Савицким и Артуром Ершовым. На сегодняшний день состав такой, а в резерве на групповую гонку у нас находятся Сергей Шилов и Антон Воробьев".

При формировании состава на чемпионат Европы тренеры брали в расчет результаты, которые спортсмены показали на недавнем чемпионате России в Воронеже, и то, как отечественные велосипедисты выступали на международных стартах. "Кроме того, состав команды мы подбирали, исходя из особенностей профиля трассы. Лидер сборной России Ильнур Закарин не едет на чемпионат Европы, потому что равнинный рельеф трасс ему не подходит, а в Данию поедут те, кто может максимально проявить себя на равнине", - заметил собеседник агентства.

"Что касается моих ожиданий от этого турнира, то очень хочется, чтобы смог проявить себя в Дании Антон Воробьев, победитель первенства мира 2012 года, - признался Абрамян. - После того успеха у Антона, который специализируется в индивидуальной гонке на время, были спады, а сейчас он пытается реабилитироваться, все вопросы со здоровьем вроде бы решились. Трасса чемпионата Европы подходит ему, поэтому Воробьев способен показать результат. Конечно, о победе здесь говорить сложно, но за место в десятке лучших он может реально побороться".

"Что касается групповой гонки, то состав собирался под Александра Порсева, - заметил главный тренер. - Это, конечно, очень опытный гонщик, но не самого высокого уровня, и не относится к числу несомненных фаворитов групповой гонки. Но это групповая гонка, в которой все может быть. В десятке Саша, конечно, должен быть, а за победу биться будет тяжеловато, так как ему придется конкурировать с очень серьезными соперниками, среди которых немало первоклассных финишеров".

Серебряный призер чемпионата России в групповой гонке Артем Ныч будет выступать на первенстве Европы возрастной категории от 19 до 22 лет. С остальными кандидатурами ясность наступит после первенства России, которое пройдет в конце июля в Самаре.