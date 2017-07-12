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Каррера предпочел бы провести матч за Суперкубок России на час-полтора раньше

Спорт
12 июля, 12:56 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 12, июля. /ТАСС

Встреча "Спартака" и "Локомотива" начнется в пятницу в 21:30 мск

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера хотел бы, чтобы матч за Суперкубок России против "Локомотива" начинался на час или полтора раньше. Об этом он заявил журналистам.

В среду "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. Игра за Суперкубок России пройдет в пятницу в Москве. Встреча начнется в 21:30 мск.

"Немного непривычное расписание для игры. Но мы должны подчиняться тому, что футбол зависит от телевидения. Если бы выбирал я, то предпочел бы начать в 20:00 или в 20:30", - сказал тренер.

Каррера выигрывал Суперкубок Италии в составе туринского "Ювентуса" как игрок (1995) и как помощник главного тренера (2012). "Суперкубок - это один матч, который нужно выиграть, будем отдавать все силы, чтоб победить. Я выигрывал этот турнир не только игроком, но и будучи вторым тренером. Последний трофей мне более дорог", - отметил наставник красно-белых.

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин пропустит матч из- за травмы. "Зобнин мог закрыть несколько позиций. Но наша игра после его травмы не изменится, изменится только исполнитель на его позиции", - сказал Каррера.

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