Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее

В России, согласно официальной статистике, 12,5 млн людей с ограниченными возможностями здоровья, многим из них инвалидность диагностирована с детства. При этом более 7 млн инвалидов доступны занятия физической культурой и спортом. Все это ставит особые задачи перед государством и обществом по адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями в социум.

Одним из важных инструментов реабилитации инвалидов является спорт. Для кого-то это возможность расширить свои функциональные возможности, улучшить здоровье, а для кого-то — шанс овладеть высоким спортивным мастерством и даже пополнить ряды паралимпийской сборной страны.

Согласно подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна увеличиться до 20% к 2020 году. По состоянию на 2017 год этот показатель достиг 14%, при этом еще в 2012 году он составлял 3,5%.

Все новые спортивные объекты доступны инвалидам

"Возможности заниматься спортом сегодня есть у всех инвалидов в России", — считает 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова. При этом, отметила она, нужно также поработать над тем, чтобы в большем количестве институтов появились отделения адаптивной физкультуры, которые готовили бы специалистов для работы с инвалидами.

"Во всем мире спортивные объекты изначально строятся с учетом того, что в них будут тренироваться люди с инвалидностью, — подчеркнула Баталова. — Мы тоже к этому сейчас пришли, теперь по закону все новые спортивные объекты в России должны быть доступны для занятий спортом инвалидов".

Раньше в нашей стране этого не было, но теперь мы ни в чем не уступаем западным странам Рима Баталова 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы

За последние пять лет доля доступных для инвалидов спортивных сооружений увеличилась в 1,5 раза. К примеру, в 2011 году их было 32,1 тыс. (12,6%). В 2016 году этот показатель составил уже 60,7 тыс. объектов (21,1%).

"После Паралимпиады в Сочи произошел скачок"

Известный спортсмен, четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов считает, что процесс создания безбарьерной среды в стране значительно шагнул вперед после блестящего выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх-2014 в Сочи, где те заняли первое место в медальном зачете (80 медалей — 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых).

"После Паралимпийских игр в Сочи у нас произошел скачок в развитии условий безбарьерной среды, которые с каждым годом продолжают улучшаться, — подчеркнул Ашапатов. — Сейчас люди с инвалидностью, которые испытывают трудности с перемещением, во многих городах России имеют возможность жить полноценно — посещать те же культурные и спортивные объекты, что и обычные люди".

Четырехкратный паралимпийский чемпион согласен с мнением Римы Баталовой — люди с ограниченными возможностями здоровья должны иметь все условия для занятий спортом на тех же объектах, что и рядовые граждане.

"На данный момент большинство спортивных объектов, где занимаются здоровые люди, пригодны и для людей с инвалидностью, — отметил Ашапатов. — По крайней мере, могу гарантировать, что в моем регионе — Ханты-Мансийском автономном округе — 90% спортивных залов оборудованы для занятий физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями".

Не нужно разделять инвалидов со здоровыми людьми, просто все спортивные объекты, уже построенные и строящиеся, должны быть приспособлены для всех Алексей Ашапатов четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике

Ашапатов добавил, что обычный тренер может за короткий промежуток времени получить навыки для работы с инвалидами. "Главное, чтобы все оборудование было приспособлено, а в большинстве спортзалов так оно и есть", — сказал спортсмен.

Уже с 2018 года в России планируется начать полноценное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Со следующего года инвалид, успешно сдавший нормативы комплекса, сможет получить соответствующий знак отличия. Внедрение комплекса ГТО для инвалидов будет проходить на базе уже созданных центров тестирования, количество которых в стране превышает уже 2,5 тысячи. В настоящее время в 14 регионах России проходит тестирование нормативов ГТО для инвалидов.

"Люди должны чувствовать себя как дома"

С прошлого года в стране действует Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Она является продолжением той ФЦП, которая реализовывалась в стране с 2006 года. В основном, новая программа ориентирована на развитие инфраструктуры массового спорта, строительство малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности.

Одним из обязательных условий выделения средств из федерального бюджета региону на строительство или реконструкцию того или иного спортсооружения является обеспечение доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ближайшем будущем при поддержке федерального бюджета уникальный объект может быть построен в Дзержинске (Нижегородская область). Власти региона приняли решение подать заявку на получение федеральной субсидии в рамках ФЦП на строительство регионального центра параолимпийской подготовки.

Согласно проекту центр будет полностью адаптирован для подготовки паралимпийцев, а также занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. При всем этом на базе спортивного центра смогут тренироваться и рядовые граждане. В частности, уникальный центр планируется использовать для реабилитации инвалидов, восстановления людей с тяжелыми травмами, адаптации к протезам.

"Если бы объекты, подобные тому, что планируется построить в Дзержинске, появлялись по всей стране, то всем было бы хорошо. Необходимо, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя в спортивных объектах комфортно, как дома", — считает Рима Баталова.

"В Уфе тоже строится крупный спортивный объект, предназначенный для развития паралимпийского спорта, — продолжила собеседница ТАСС. — Но там будут заниматься не только инвалиды, но и все остальные. Мне кажется, что любой объект должен быть готов принять людей с ограниченными возможностями, нам нужно над этим работать. Если регион строит какой-либо комплекс, то он по своим параметрам должен быть готов к тому, чтобы там также тренировались инвалиды".

Строительство центра спортивной подготовки в Уфе началось в 2010 году после блестящего выступления башкирских спортсменов на Паралимпийских играх в Ванкувере, однако вскоре было заморожено. Строительство объекта было возобновлено в 2016 году.

Завершить возведение центра планируется в 2019 году. Общая площадь центра будет превышать 37 тыс. кв. м. На базе центра будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми формами инвалидности.

"Любой может дойти до сборной России"

В последние годы человеку с ограниченными возможностями, по мнению Алексея Ашапатова, стало проще найти свой путь в жизни при помощи спорта. "Любой инвалид может от обычного спортзала дойти до сборной России, это зависит от его желания, стремления, — отметил он. — У нас в стране большое внимание уделяется паралимпийцам, они всегда на виду и являются примером для остальных. Сейчас человеку с ограниченными возможностями стало проще найти себя в спорте, для таких людей открыты все границы: берите и занимайтесь".

Что касается паралимпийского спорта высших достижений, то главным его центром в России является учебно-тренировочная база "Ока" (г. Алексин, Тульская область). Спортивное учреждение было создано в 90-е годы и в течение длительного срока успешно решало задачи спорта высших достижений. В 2006-2012 гг. "Ока" была реконструирована в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и стала первой в стране специализированной спортивной базой для подготовки спортсменов-паралимпийцев.

Наряду с "Окой" российские паралимпийцы проходят сборы и на других федеральных базах страны — все они оборудованы с учетом людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе этих объектов подмосковные базы "Озеро Круглое" и "Новогорск", сочинский центр "Юг Спорт" и другие.

"Все крупнейшие тренировочные центры, которые созданы в России для спорта высших достижений, адаптированы для занятий инвалидов, — уточнила Баталова. — Особенно выделяются базы в Московской области, а также в Сочи". Они находятся под юрисдикцией Министерства спорта и проблем не имеют. На сегодняшний день многие спортсмены-паралимпийцы находятся там на сборах".

"При этом "Ока" — это передовой, образцовый объект для российских паралимпийцев, — добавила она. — Там расположены и бассейны, и стадионы, полностью оборудованы условия для проживания. "Ока" — это показатель наших объектов для паралимпийцев. К этой же категории можно отнести и базу в Сочи".

В настоящее время российские паралимпийцы отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с временной приостановкой членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в составе Международного паралимпийского комитета.

"Учитывая сложившуюся ситуацию на мировой арене, ПКР старается проводить больше соревнований внутри страны, — отметила Баталова. — Наше отстранение — явление временное, которое нужно пережить".

"Благодаря наличию хороших спортивных объектов есть все возможности поддерживать российских паралимпийцев в хорошей форме, а эта ситуация только сделает их злее. У нас продолжают проводиться чемпионаты России, так что жизнь не остановилась, но, безусловно, остается большое желание показать, что мы сильны и доказать свою силу на международных стартах", — подчеркнула многократная паралимпийская чемпионка.

Екатерина Мухлынина