"Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Коряном

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с нападающим Аршаком Коряном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Условия соглашения не разглашаются. Ранее ТАСС сообщил, что "Локомотив" согласовал условия двухлетнего контракта с футболистом.
"Немного нервничал, когда подписывал контракт, - сказал Корян. - Все-таки я провел в "Локомотиве" более десяти лет. Возвращение в клуб - большой шаг для меня. В "Локомотиве" хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде".
⚠️ Аршак Корян – в «Локомотиве»!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 12 июля 2017 г.
С возвращением домой, Аршак! https://t.co/P83OD5bHGr
Корян является воспитанником "Локомотива" и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский "Витесс". Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор вместе с "Локомотивом".