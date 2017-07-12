Ребров признался, что не успел насладиться победой "Спартака" в чемпионате России

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров не успел насладиться победой в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом он заявил журналистам.
В среду "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. Игра за Суперкубок России с "Локомотивом" пройдет в пятницу в Москве.
"Если честно, то я даже не успел насладиться чемпионством, потому что я проснулся и понял, что те люди, которые раньше в тебя не верили, завтра будут говорить, что ты больше ничего не сможешь. Тогда я понял, что мне придется работать еще больше, чтобы все доказать. Медали мы получили недавно, но главные эмоции были еще в мае при вручении кубка. Сейчас особых эмоций нет, готовимся к следующему сезону: думаю, мы нарадовались, но это в прошлом, это уже история", - сказал Ребров.
В субботу после церемонии награждения футболистов, тренеров, персонала и руководства "Спартака" золотыми медалями чемпионата России сезона-2016/17 была презентована новая игровая форма команды. Болельщики в социальных сетях обсуждали отсутствие традиционной горизонтальной полосы на груди. "Форма - это историческая часть команды, но сейчас мы готовимся к Суперкубку, все мысли только об этом. Думаю, болельщики нас поймут", - отметил вратарь.
Также голкипер "Спартака" высказал сове мнение относительно завершившегося в России Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии. "Конечно, следили за сборной, переживали. Считаю, наши парни выглядели достойно, по самоотдаче вопросов нет. В плей-офф симпатизировал Германии - молодая, симпатичная команда", - сказал Ребров.