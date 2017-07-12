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Новая тренировочная база "Ростова" будет построена в течение трех лет

Спорт
12 июля, 13:45 UTC+3 ТАСС

Она будет построена рядом с новым стадионом, который строится к чемпионату мира 2018 года

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ТАСС, 12 июля. Тренировочная база футбольного клуба "Ростов" возле нового стадиона будет построена в течение трех лет. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц, слова которого приводит пресс-служба "Ростова".

Новый стадион строится в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"База будет состоять из двухэтажного здания, на первом - конференц-зал, медицинский центр, столовая, спа-зона, бассейн и спортзал. На втором этаже расположатся номера для футболистов. Также будет четыре тренировочных поля, срок строительства - 2-3 года. Будет неплохо, если нынешний домашний стадион "Ростова" "Олимп-2" и база перейдут детскому футболу", - сообщил Арутюнянц.

В понедельник министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов оценил общую строительную готовность "Ростов- Арены" - более 80%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

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