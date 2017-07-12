Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Климов начнет сезон 25 августа в Японии

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МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в японской Хакубе, который пройдет с 25 по 27 августа, станет для лидера российской сборной Евгения Климова первым после перерыва. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Арефьев.
По итогам Кубка мира - 2016/17 в мужском зачете Климов показал лучший среди россиян результат (17-е место). На чемпионате мира в финском Лахти 23-летний спортсмен стал 20-м на большом и 22-м на среднем трамплинах.
"Климов начнет выступления на этапе Гран-при в Японии", - сказал Арефьев.
По словам тренера, самый титулованный член национальной команды 37-летний Дмитрий Васильев начнет сезон 8 сентября на этапе летнего Гран-при в Чайковском (Пермский край).
Летний Гран-при стартует 13 июля в польской Висле. В составе сборной России в соревнованиях примут участие Алексей Ромашов, Роман Трофимов, Михаил Максимочкин и Михаил Назаров. "Каких-то сверхграндиозных планов на этот этап мы не строим, потому что сезон только начинается и подготовки у нас еще очень мало - всего прошло два учебно- тренировочных сбора на трамплине, и я считаю, что в такой ситуации требовать многого от спортсменов нецелесообразно. На этом этапе выступят спортсмены из второго эшелона, они будут завоевывать себе место под солнцем уже на зимний сезон - кто лучше будет выступать, тому мы отдадим свое предпочтение", - отметил Арефьев.
"Лучшие получат шанс выступить на Кубке мира, это главная для них задача", - заключил специалист. По словам главного тренера национальной команды, после соревнований в польской Висле спортсмены присоединятся к остальной сборной, которая проводит сбор в Сочи.