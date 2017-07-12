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IAAF прислала визовое приглашение на ЧМ тренеру легкоатлетки Ласицкене Габриляну

Спорт
12 июля, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, визовые приглашения получили все сопровождающие тренеры, на которых 4 июля были отправлены заявки в IAAF

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) прислала визовое приглашение на чемпионат мира в Лондоне личному тренеру прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Геннадию Габриляну. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

1 июля IAAF опубликовала условия участия в ЧМ-2017 в Лондоне российских легкоатлетов, получивших от IAAF нейтральный статус. В частности, организация разрешила одному тренеру сопровождать спортсмена на чемпионат мира и быть аккредитованным на этом турнире. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 4 июля отправила в международную федерацию официальные письма с просьбой прислать визовые приглашения тем тренерам, чьи спортсмены на тот момент имели нейтральный статус и выполненный квалификационный норматив ЧМ-2017. Эти приглашения позволили бы специалистам заранее приступить к оформлению визовых документов для въезда в Великобританию, не дожидаясь официального разрешения IAAF участие их подопечных в чемпионате мира.

"Геннадий Габрилян получил в понедельник от IAAF визовое приглашение и уже приступил к процедуре оформления въездных документов, которая длится достаточно долгое время", - заметила Назарова.

Как сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, визовые приглашения получили все сопровождающие тренеры, на которых были отправлены заявки в IAAF. Орлова также подчеркнула, что эти документы не гарантируют тренерам, что они получат официальные аккредитации IAAF, так как вопрос участия всех российских легкоатлетов в нейтральном статусе и их сопровождения тем или иным специалистом будет решен IAAF позднее.

Кроме Габриляна, визовые приглашения на ЧМ-2017 получили тренеры барьериста Сергея Шубенкова, прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, ходока Сергея Широбокова, прыгунов с шестом Анжелики Сидоровой, Ильи Мудрова и Ольги Муллиной, копьеметательницы Веры Ребрик и метателя молота Алексея Сокирского.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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