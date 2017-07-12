Кобылянский: состав клубов КХЛ на сезон-2018/19 станет известен в марте

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Состав участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 будет известен в начале марта. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

"Состав участников лиги перед следующим сезоном будет назван в начале марта. В сентябре мы разошлем информацию клубам по требованиям к аренам. Лига идет навстречу владельцам арен, учитывая проведение дополнительных мероприятий", - сказал Кобылянский.