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Кобылянский: КХЛ приняла 90 процентов пожеланий клубов по календарю на сезон

Спорт
12 июля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

По словам вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского, 23 июня лига разослала клубам рабочие версии календаря

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) учла 90 процентов пожеланий клубов при составлении календаря чемпионата. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

"23 июня мы разослали рабочие версии календаря. 90 процентов пожеланий клубов мы учли", - сказал Кобылянский.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.

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