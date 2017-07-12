Кобылянский: КХЛ приняла 90 процентов пожеланий клубов по календарю на сезон

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) учла 90 процентов пожеланий клубов при составлении календаря чемпионата. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
"23 июня мы разослали рабочие версии календаря. 90 процентов пожеланий клубов мы учли", - сказал Кобылянский.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.