Кобылянский: КХЛ приняла 90 процентов пожеланий клубов по календарю на сезон

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) учла 90 процентов пожеланий клубов при составлении календаря чемпионата. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

"23 июня мы разослали рабочие версии календаря. 90 процентов пожеланий клубов мы учли", - сказал Кобылянский.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.