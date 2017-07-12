РФС запретил "Анжи" регистрировать новых игроков

ТАСС, 12 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому "Анжи" регистрировать новых игроков до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата также обязала "Анжи" выплатить центральноафриканскому футболисту проценты за задержку выплаты задолженности.

Ямбере выступал за махчкалинский клуб в 2016 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе "Анжи".