Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС запретил "Анжи" регистрировать новых игроков

Спорт
12 июля, 14:32 UTC+3 ТАСС

Причиной стала невыплата задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому "Анжи" регистрировать новых игроков до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата также обязала "Анжи" выплатить центральноафриканскому футболисту проценты за задержку выплаты задолженности.

Ямбере выступал за махчкалинский клуб в 2016 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе "Анжи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AFP: от Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
3
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными
4
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
5
В Кремле считают нормальным перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"
6
ВС РФ ликвидировал Международную конфедерацию союза художников
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама