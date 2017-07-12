Первый матч между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате КХЛ-2017/18 пройдет 7 октября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. ЦСКА и "Спартак" проведут первый очный матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 7 октября. Об этом стало известно из календаря чемпионата лиги, который был обнародован в среду.

Армейская команда будет хозяином площадки. Встреча московских клубов пройдет в Ледовом дворце спорта ЦСКА им. Боброва.

Свой первый матч сезона "Спартак" проведет 22 августа в гостях против "Сибири", а первую домашнюю игру - 2 сентября против минского "Динамо". ЦСКА первый матч сезона сыграет 21 августа против СКА в Санкт-Петербурге за Кубок Открытия, а первый домашний матч - 1 сентября с омским "Авангардом".

"Мы были привязаны к составу участников, который был утвержден 21 мая на совете директоров, поэтому информацию по загрузке арен мы получали до середины июня, - сказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. - Это наложило отпечаток на дату принятия решения. 23 июня мы разослали рабочую версию: костяк календаря остался, и клубы могли планировать логистику с середины июня. Последние две недели позволили нам устранить шероховатости, мы провели рабочее совещание с ФХР и учли их пожелания".

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге, а завершится 1 марта 2018 года, каждая команда проведет по 56 игр. В календаре предусмотрены перерывы на матчи сборных во время этапов Евротура в Финляндии 7-12 ноября и России 12-17 декабря, а также на период подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане и участия в них (24 января - 25 февраля). Перерыв в чемпионате КХЛ на время Недели звезд хоккея в Астане (10-14 января) будет содержать по одному дополнительному дню отдыха для хоккеистов как до мероприятия, так и после. Также неигровым днем является 7 сентября - День памяти погибшей в авиакатастрофе команды "Локомотив".

Плей-офф чемпионата КХЛ стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля в том случае, если финальная серия Кубка Гагарина включит в себя максимальное количество матчей - семь. В связи с увеличением количества дней, отведенных на международные паузы с участием игр сборных, первые два раунда плей-офф будут содержать в себе спаренные матчи (первая-вторая и третья-четвертая игры серий). Все игры в финалах конференций и финала плей-офф будут проводиться через день.