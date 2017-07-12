Агенты получили €1,59 млн при переходе Халка из "Зенита" в "Шанхай СИПГ"

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ТАСС, 12 июля. Агенты бразильского футболиста Халка получили €1,59 млн при переходе игрока из санкт-петербургского "Зенита" в китайский "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает пресс-служба Китайской футбольной ассоциации (КФА).
Бразилец перешел в китайский клуб в июне 2016 года за €55,8 млн.
Больше представителей 30-летнего Халка в чемпионате Китая заработали только посредники Рамиреса. Они получили 2,36 млн евро при переходе футболиста из английского "Челси" в "Цзянсу Сунин".
Халк выступал за "Зенит" в 2012-2016 годах. В составе петербургской команды он стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015). За "Зенит" футболист провел 148 матчей, в которых забил 76 голов. В составе сборной Бразилии футболист принял участие в 48 матчах и забил 11 голов.
За "Шанхай СИПГ" в сезоне-2016/17 Халк сыграл 29 матчей и забил 19 мячей.