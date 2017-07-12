Минское и рижское "Динамо" могут сыграть в январе в КХЛ на открытом воздухе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) имеет предварительную договоренность о проведении в Риге матча на открытом воздухе в рамках регулярного чемпионата сезона-2017/18 между местным и минским "Динамо". Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

"Есть предварительная договоренность, в январе зарезервирована дата матча, в котором на открытом воздухе сыграют рижское и минское "Динамо". Это связано с мероприятиями по случаю 10-летнего юбилея КХЛ и празднования победы совместной заявки Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года", - сказал Кобылянский.

В начале июня стало известно, что обладатель Кубка Гагарина СКА и "Йокерит" 2 декабря в регулярном чемпионате КХЛ сыграют на открытом воздухе в Хельсинки. Игра будет приурочена к 10-летию КХЛ, 50-летию "Йокерита" и 100-летию финского хоккея. В последний раз в отечественном хоккее на открытом воздухе был сыгран матч в рамках "Русской классики" Высшей хоккейной лиги. В СРК "Парк легенд" играли балашихинское "Динамо" и "Химик".