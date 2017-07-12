КХЛ: лига поздно приняла запрос "Спартака" на проведение ретро-матча

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) поздно приняла запрос "Спартака" на организацию ретро- матча в середине декабря в рамках регулярного чемпионата, но попытается решить этот вопрос с клубом. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента по проведению соревнований КХЛ Сергей Козлов.
Согласно окончательному календарю на предстоящий сезон, "Спартак" не играет 22 декабря - в день рождения клуба, хотя до этого дважды в этот день проводил ретро-матчи. "Мы получили запрос очень поздно, когда календарь был сверстан. Находимся в диалоге с клубом, надеюсь, эту проблему решим", - сказал Козлов.
В истории выступления "Спартака" в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно два ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра "Спартака" с финским "Йокеритом" во дворце в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год организаторы игры красно-белых с "Локомотивом" в "ВТБ Ледовом дворце" передали атмосферу 1946 года, когда "Спартак" сыграл свой первый матч в чемпионате СССР.