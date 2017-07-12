КХЛ надеется, что ЦСКА будет играть матчи плей-офф в "Мегаспорте"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила надежду, что московский ЦСКА сыграет в плей- офф сезона-2017/18 на арене "Мегаспорт" на Ходынке. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
Армейцы проводят домашние матчи на ЛДС ЦСКА им. Боброва, вмещающий порядка 5 тысяч зрителей. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб в предстоящем сезоне пока не планирует играть на Ходынке.
"Мы неоднократно обращались в клуб по поводу его арены, и теперь будет стимул - освещение дворца наверняка не соответствует критериям. Сейчас мы проводим еще раз тестирование арен, и может этот механизм повлияет на них, - сказал Кобылянский. - У нас довольно серьезные санкции, если клуб не выполняет требования телевещателей по поводу освещенности. И мы надеемся, что это станет стимулом ЦСКА перейти на другую арену или хотя бы в плей-офф сыграть на Ходынке".