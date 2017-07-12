Спортивных лошадей будут проверять на допинг в России

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ТАСС, 12 июля. Регулярный допинг-контроль спортивных лошадей будет проводиться в России во время международных дисциплин конного спорта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.
Реализация антидопинговой программы Global EADCMP Международной федерации конного спорта стартовала 8 июля в Санкт-Петербурге на международных соревнованиях по конкуру.
Ветеринарный врач сборной команды России по конному спорту Евгений Горовой в марте сообщил о наличии системы по контролю допинга среди лошадей на территории Российской Федерации. Однако как спортсмены, так и лошади были вынуждены проходить допинг-контроль в аккредитованных лабораториях за границей.