Прядкин: три трансферных окна должны пройти перед изменением лимита легионеров в РФПЛ

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Три трансферных окна должны пройти перед тем, как в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) изменится лимит на легионеров. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Эта тема [лимита на легионеров] в последние недели вступила в активную стадию обсуждения. Мы заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса. Перед трансформацией нам нужны три трансферных окна", - сказал Прядкин.
"Вы знаете, что в РФС [Российском футбольном союзе] есть комитеты, и комитет по профессиональному футболу возглавляю я. Состоялось два его заседания, на которых рассматривались эти вопросы [лимита на легионеров]. Сейчас комиссия во главе с Владимиром Хашигом (генеральный директор "Краснодара" - прим. ТАСС) работает над критериями, по которым лимит будет существовать. Одно решение уже есть, скоро состоится еще одно заседание, после чего все будет вынесено на исполком [РФС]", - отметил глава РФПЛ.
Лимит по схеме "6+5", действующий в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.