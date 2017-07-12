ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" презентовал новую форму команды на сезон-2017/18, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Новая форма выполнена в голубых тонах и с более увеличенным логотипом команды. Представлено два варианта формы - домашняя в голубых тонах и гостевая в фиолетово- золотых. На задней части размещена надпись "Один город - одна команда".

"Впервые игроки выйдут на поле в новой форме в матче чемпионата России против команды "СКА-Хабаровск", - сказал ведущий в ходе презентации.

"Зенит" проведет матч со "СКА-Хабаровском" на выезде 16 июля.

«Сила льва. Душа города»: «Зенит» и Nike представляют домашнюю игровую форму сезона-2017/18



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