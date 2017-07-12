РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезон

РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчейСпорт 12 июля, 15:57
ДОНСТРОЙ зафиксировал рост средней площади и бюджета покупаемых квартирНовости партнеров 12 июля, 15:56
РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭССпорт 12 июля, 15:44
РФС в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах системы видеоповторовСпорт 12 июля, 15:42
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиянПолитика 12 июля, 15:33
РФС: решение по потолку зарплат для молодых футболистов может быть принято в сентябреСпорт 12 июля, 15:28
В московском парке "Зарядье" начался монтаж аттракциона "Полет над Россией"Общество 12 июля, 15:25
"Сибирь": календарь КХЛ значительно лучше первоначального вариантаСпорт 12 июля, 15:25
РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезонСпорт 12 июля, 15:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость права на показ матчей чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за границей составляет $8 млн за сезон, игры турнира транслируются в 50 странах мира. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Зарубежные права проданы за сумму порядка восьми миллионов [долларов] за сезон. В более 50 странах показывается наш футбол, интерес к российскому чемпионату растет. Буквально два часа назад закончились переговоры, они были с Азией, где тоже растет интерес [к российскому футболу]. Уже есть предложения одной из компаний, которая рассматривает контракт на новый цикл", - сказал Прядкин.