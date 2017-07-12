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РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезон

Спорт
12 июля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Матчи транслируются в 50 странах мира

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость права на показ матчей чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за границей составляет $8 млн за сезон, игры турнира транслируются в 50 странах мира. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Зарубежные права проданы за сумму порядка восьми миллионов [долларов] за сезон. В более 50 странах показывается наш футбол, интерес к российскому чемпионату растет. Буквально два часа назад закончились переговоры, они были с Азией, где тоже растет интерес [к российскому футболу]. Уже есть предложения одной из компаний, которая рассматривает контракт на новый цикл", - сказал Прядкин.

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