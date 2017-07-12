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"Сибирь": календарь КХЛ значительно лучше первоначального варианта

Спорт
12 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Почти все пожелания новосибирского клуба по календарю были учтены

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Хоккеисты "Сибири"

Хоккеисты "Сибири"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" довольно окончательной версией календаря на сезон-2017/18. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.

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В среду КХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.

"Календарь значительно лучше первоначального варианта, очень многие наши пожелания были учтены, можно даже сказать, практически все. Несомненно, есть трудности, и эти трудности очевидны, объективны и ожидаемы. Просто в этот форс-мажорный сезон нужно было постараться не усложнять самим календарем всем нам жизнь. Считаю, что руководству КХЛ это удалось", - сказал Фастовский.

Согласно окончательному календарю на предстоящий сезон, "Сибирь" первый матч проведет 22 августа в Новосибирске против московского "Спартака". В сезоне-2016/17 клуб из Новосибирска набрал 83 очка в регулярном чемпионате и не смог пробиться в плей-офф.

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