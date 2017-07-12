РФС: решение по потолку зарплат для молодых футболистов может быть принято в сентябре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вопрос введения в российском футболе потолка зарплат для молодых игроков, вероятно, будет обсуждаться на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) в сентябре. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт РФС Денис Рогачев.

"Мы видим, что рынок труда в отечественном футболе нуждается в регламентных реформах. Думаю, что в этом году будет принято решение. Возможно, на исполкоме в сентябре. РФПЛ нас поддерживает в том, что аппетиты молодых игроков нужно укрощать, футболисты должны быть нацелены на совершенствование своего мастерства, а не на сидение на лавке с гигантской зарплатой", - сказал Рогачев.