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Определен состав сборных России по водному поло на ЧМ в Венгрии

Спорт
12 июля, 15:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Будапеште

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МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерские штабы мужской и женской сборных России по водному поло определились с составом команд на предстоящий чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водного поло России.

В состав мужской команды вошли вратари Кирилл Корнеев и Виталий Стаценко, центральные нападающие Сергей Лисунов и Никита Деревянкин, защитники Егор Васильев, Даниил Меркулов и Иван Сучков, подвижные нападающие Николай Лазарев, Алексей Бугайчук, Артем Ашаев, Иван Нагаев, Дмитрий Холод и Роман Шепелев. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Японии, Хорватии и США.

В состав женской национальной команды вошли вратари Анна Карнаух и Анна Устюхина, полевые игроки Мария Борисова, Алена Сержантова, Вероника Вахитова, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Ольга Горбунова, Эльвина Каримова, Анна Тимофеева и Татьяна Толкунова. Российская сборная на групповом этапе сыграет с командами Греции, Австралии и Казахстана.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в Будапеште.

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