Шатов надеется, что ФК "Зенит" вернется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты санкт- петербургского "Зенита" по итогам предстоящего чемпионата России надеются завоевать место в Лиге чемпионов. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник команды Олег Шатов.

В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги "Зенит" занял третье место. Команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

"Для себя мы считаем, что это [непопадание в Лигу чемпионов] большая неудача, потому что играть в Лиге чемпионов очень престижно. Будем надеяться, что в этом году все сложится удачно", - сказал он.

Шатов также добавил, что команда продуктивно использовала время на сборах перед чемпионатом России, однако ей еще нужно сыграться с новыми футболистами. "Как команда готова, покажет только начало сезона. Сборы провели продуктивно, была хорошая работа в плане физической и тактической подготовки. У нас пришло много футболистов, команде нужно время, чтобы еще сыграться", - отметил он.

По словам нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, новый стадион на Крестовском острове пока не стал домашним для команды. "Пять игр будет достаточно, чтобы он стал домашним", - сказал игрок.

Арена, вмещающая 68 тысяч зрителей, открылась 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). Стадион принял с 17 июня по 2 июля четыре матча Кубка конфедераций, включая игру открытия и финал.