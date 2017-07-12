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Величкин: состав магнитогорского "Металлурга" полностью укомплектован перед сезоном КХЛ

Спорт
12 июля, 16:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В сезоне-2016/17 магнитогорский "Металлург" занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина

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Хоккеисты "Металлурга"

Хоккеисты "Металлурга"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Состав магнитогорского "Металлурга" полностью укомплектован к старту сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.

В текущее межсезонье в "Металлург" перешли защитники Денис Денисов и Ник Шаус, нападающие Антон Шенфельд и Мэтт Элиссон. Клуб покинули защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Крис Ли, а также нападающие Войтек Вольски, Данис Зарипов, Александр Семин и Томми Сантала.

"Могу сказать, что состав клуба укомплектован на сто процентов. Команда готова, укомплектована, мы готовы по составу к сезону, а все остальное будет ближе к играм", - сказал Величкин.

"Если говорить о приобретениях, то нельзя сказать, что мы закончили работу, она ведется постоянно и не прекращается никогда", - добавил он.

В сезоне-2016/17 магнитогорский "Металлург" занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1-4 уступил СКА.

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