Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Победитель матча за Суперкубок России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" получит 22,5 млн рублей. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов - финалист", - сказал Прядкин.

Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", игра начнется в 21:30 мск.

"Спартак" является действующим чемпионом России, а "Локомотив" - обладателем Кубка страны.