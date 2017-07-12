Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Победитель матча за Суперкубок России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" получит 22,5 млн рублей. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов - финалист", - сказал Прядкин.
Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", игра начнется в 21:30 мск.
"Спартак" является действующим чемпионом России, а "Локомотив" - обладателем Кубка страны.