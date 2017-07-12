Прядкин: "Анжи" и "Динамо" не обращались в РФПЛ по переносу матча шестого тура в Москву

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" и махачкалинский "Анжи" не обращались в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по переносу матча шестого тура чемпионата России из Махачкалы в Москву. Об этом журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Во вторник генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что в связи с погодным условиями клубы договорились о переносе матча, который запланирован на 12 августа, из Махачкалы в Москву. Игра второго круга команд запланирована на 10 декабря.

"Некоторые заявляют - наши клубы договорились, такое невозможно. Есть вышестоящая организация, которая проводит чемпионат - она это согласовывает. Мы пошли навстречу "Спартаку" в матче против "Динамо" только потому, что они не успевали разобрать сооружения у себя на стадионе после Кубка конфедераций. У них были факторы, а не погодные условия", - сказал Прядкин.

"Больше к нам никто не обращался. В случае с "Динамо" и "Анжи" погодные условия не являются достаточным основанием. Есть форс-мажоры, но каждый клуб заявляет две арены на турнир - основную и резервную", - добавил функционер.