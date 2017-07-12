"Металлург" удовлетворен уровнем работы КХЛ по составлению календаря сезона

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска доволен работой руководства лиги по составлению календаря. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент клуба Геннадий Величкин.

В среду КХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18. Регулярный чемпионат лиги стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.

"Календарь вышел, мы над этим работали совместно с КХЛ, доработали с ребятами, которые были авторами календаря. На сегодня могу сказать, что мы полностью удовлетворены уровнем работы по составлению календаря КХЛ. В том виде, в котором есть сейчас календарь, учитывая этот непростой сезон, он нас устраивает полностью", - сказал Величкин.

"Если говорить о сложных отрезках, то могу сказать, что они есть. Нужно понимать, что они есть не только у нас, а у всех клубов КХЛ. Это связано и с большим количеством игр, и с матчами Евротура, и Олимпиадой-2018. Если отбросить все негативные факторы, которые влияли на составление календаря, то можно сказать, что он составлен практически идеально", - добавил Величкин.

Согласно окончательному календарю на предстоящий сезон, "Металлург" первый матч проведет 23 августа в Магнитогорске против "Автомобилиста". В сезоне-2016/17 магнитогорский "Металлург" занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1-4 уступил СКА.