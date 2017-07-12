Футболист "Зенита" Артур Юсупов перешел на правах аренды в "Ростов"

ТАСС, 12 июля. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Артур Юсупов перешел в футбольный клуб "Ростов" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс- служба ростовчан.

В прошедшем сезоне Юсупов провел 21 матч в составе "Зенита", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

За свою карьеру полузащитник играл за московское "Динамо", подмосковные "Химки" и "Зенит". В составе петербургской команды он выиграл Кубок России (2016), дважды становился обладателем Суперкубка страны (2015, 2016).