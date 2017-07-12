Прядкин рассчитывает, что стоимость прав на показ РФПЛ возрастет на 50%Спорт 12 июля, 17:34
Экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников признал винуПроисшествия 12 июля, 17:32
"Опора России" предлагает освободить от онлайн-касс предпринимателей, имеющих патентКорпорация МСП 12 июля, 17:32
Дрозд: администрация Кемеровской области проверит факты из письма боксеров к федерацииСпорт 12 июля, 17:25
Денисов будет капитаном ФК "Локомотив" в матче за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 17:23
Футболист "Зенита" Артур Юсупов перешел на правах аренды в "Ростов"Спорт 12 июля, 17:21
Картины и скульптуры из переработанных материалов покажут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 17:21
Всемирный конгресс русской прессы в Минске: ответственность в период глобальных вызововОбщество 12 июля, 17:20
СМИ: сотрудники налоговой службы Испании провели обыск на яхте РоналдуСпорт 12 июля, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 июля. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Артур Юсупов перешел в футбольный клуб "Ростов" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс- служба ростовчан.
В прошедшем сезоне Юсупов провел 21 матч в составе "Зенита", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
За свою карьеру полузащитник играл за московское "Динамо", подмосковные "Химки" и "Зенит". В составе петербургской команды он выиграл Кубок России (2016), дважды становился обладателем Суперкубка страны (2015, 2016).