Денисов будет капитаном ФК "Локомотив" в матче за Суперкубок России

Прядкин рассчитывает, что стоимость прав на показ РФПЛ возрастет на 50%Спорт 12 июля, 17:34
Экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников признал винуПроисшествия 12 июля, 17:32
"Опора России" предлагает освободить от онлайн-касс предпринимателей, имеющих патентКорпорация МСП 12 июля, 17:32
Дрозд: администрация Кемеровской области проверит факты из письма боксеров к федерацииСпорт 12 июля, 17:25
Денисов будет капитаном ФК "Локомотив" в матче за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 17:23
Футболист "Зенита" Артур Юсупов перешел на правах аренды в "Ростов"Спорт 12 июля, 17:21
Картины и скульптуры из переработанных материалов покажут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 17:21
Всемирный конгресс русской прессы в Минске: ответственность в период глобальных вызововОбщество 12 июля, 17:20
СМИ: сотрудники налоговой службы Испании провели обыск на яхте РоналдуСпорт 12 июля, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Игорь Денисов будет капитаном команды в матче за Суперкубок России против московского "Спартака". Об этом он рассказал журналистам.
"Капитан, конечно, Ведран Чорлука, но он получил тяжелую травму, мы его ждем, желаем ему скорейшего выздоровления, он очень нужен "Локомотиву". Будем надеяться, что скоро он выйдет на поле. Юрий Павлович [Семин] сказал, что я буду капитаном, поэтому не вижу в этом никаких проблем"
31-летний Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия в матче чемпионата России "Локомотив" - "Амкар" (3:3), который прошел 22 апреля в Москве. Защитник был заменен на 79-й минуте встречи.
Матч за Суперкубок России пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в пятницу.