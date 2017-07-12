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Денисов будет капитаном ФК "Локомотив" в матче за Суперкубок России

Спорт
12 июля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Матч за Суперкубок России между "Локомотивом" и Спартаком" пройдет в Москве в пятницу

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Игорь Денисов

Игорь Денисов

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Игорь Денисов будет капитаном команды в матче за Суперкубок России против московского "Спартака". Об этом он рассказал журналистам.

"Капитан, конечно, Ведран Чорлука, но он получил тяжелую травму, мы его ждем, желаем ему скорейшего выздоровления, он очень нужен "Локомотиву". Будем надеяться, что скоро он выйдет на поле. Юрий Павлович [Семин] сказал, что я буду капитаном, поэтому не вижу в этом никаких проблем"

31-летний Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия в матче чемпионата России "Локомотив" - "Амкар" (3:3), который прошел 22 апреля в Москве. Защитник был заменен на 79-й минуте встречи.

Матч за Суперкубок России пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в пятницу.

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