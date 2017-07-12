Прядкин рассчитывает, что стоимость прав на показ РФПЛ возрастет на 50%

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) рассчитывает, что новый контракт на показ матчей чемпионата России будет дороже действующего на 50 процентов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Нынешний контракт закончится в мае 2018 года. Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от "Матч ТВ". Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили [предложение] на 50 процентов, они, возможно, хотят сохраниться в тех же параметрах", - сказал Прядкин.
Действующий контракт между РФПЛ и "НТВ-Плюс" (также, как и "Матч ТВ", входит в холдинг "Газпром-медиа"), рассчитанный на три года, был подписан в начале футбольного сезона-2015/16. Согласно условиям соглашения, лиге перечисляется 1,98 млрд за сезон, при этом часть этих денег уходит на производство продукта.