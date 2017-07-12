Бразильский футболист Дани Алвес подписал контракт с ПСЖ

ТАСС, 12 июля. Бразильский защитник Дани Алвес, который прошедший сезон провел в итальянском "Ювентусе", на правах свободного агента перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

34-летний Алвес заключил соглашение с ПСЖ до 30 июня 2019 года.

Летом 2016 года Алвес на правах свободного агента подписал контракт с "Ювентусом". В составе команды он провел 33 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав семь голевых передач. Вместе с туринским клубом бразилец выиграл чемпионат Италии и Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Алвес с 2002 года играл за испанскую "Севилью", откуда в 2008 году перешел в "Барселону". За время выступлений в составе каталонского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка Европы, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды - национальные Кубок и Суперкубок, три раза становился победителем клубного чемпионата мира.