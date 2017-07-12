Тренировочная база по водным видам спорта появится в Крыму через два года

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Тренировочная база по водным видам спорта будет построена в Крыму через два года. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы готовим базу для пловцов в Алуште, прямо в центре города. Там будет также и прыжковая база. Планируем, что там все доделаем через два года", - заявил Колобков.

Объекты будут построены в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Ранее сообщалось, что при поддержке федерального бюджета до 2020 года в Крыму будет построена база для сборной России по скалолазанию.