Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аленичев сообщил, что "Спартак" не присылал ему медаль за победу в чемпионате России

Спорт
12 июля, 17:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, июля. /ТАСС

Под руководством Дмитрия Аленичева "Спартак" в прошлом сезоне провел один матч

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" не присылал золотую медаль бывшему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву за победу клуба в чемпионате России по футболу в прошлом сезоне. Об этом Аленичев сообщил ТАСС.

Аленичев был отправлен в отставку с поста главного тренера в августе 2016 года после поражения "Спартака" от кипрского АЕКа в раунде плей-офф Лиги Европы, в чемпионате России прошлого сезона команда провела под его руководством один матч. На пост главного тренера был назначен его помощник Массимо Каррера. Под руководством итальянца "Спартак" впервые за последние 16 лет завоевал золото чемпионата страны. Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что готов наградить Аленичева медалью.

"Нет, медаль не присылали, я ее не заслужил", - сказал тренер, занимающий сейчас должность наставника красноярского "Енисея".

Аленичев возглавлял "Спартак" с июня 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки команды "Зенит" Бранислав Иванович и Артем Дзюба (слева направо) во время презентации игровой формы ФК "Зенит" сезона-2017/18
7
ФК "Зенит" презентовал новую форму команды на предстоящий сезон
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса
3
ЦБ зафиксировал случаи нелегального считывания информации с чипов платежных карт
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
6
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама