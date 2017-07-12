Аленичев сообщил, что "Спартак" не присылал ему медаль за победу в чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" не присылал золотую медаль бывшему главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву за победу клуба в чемпионате России по футболу в прошлом сезоне. Об этом Аленичев сообщил ТАСС.

Аленичев был отправлен в отставку с поста главного тренера в августе 2016 года после поражения "Спартака" от кипрского АЕКа в раунде плей-офф Лиги Европы, в чемпионате России прошлого сезона команда провела под его руководством один матч. На пост главного тренера был назначен его помощник Массимо Каррера. Под руководством итальянца "Спартак" впервые за последние 16 лет завоевал золото чемпионата страны. Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что готов наградить Аленичева медалью.

"Нет, медаль не присылали, я ее не заслужил", - сказал тренер, занимающий сейчас должность наставника красноярского "Енисея".

Аленичев возглавлял "Спартак" с июня 2015 года.