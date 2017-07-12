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Петербургское "Динамо" проведет первый матч на новгородском стадионе "Электрон" 22 июля

Спорт
12 июля, 18:09 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, июля. /ТАСС

Ранее исполком РФС разрешил петербургскому клубу "в виде исключения для проведения отдельных матчей" заявить новгородскую арену в качестве резервного стадиона

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Стадион "Электрон" в Великом Новгороде

Стадион "Электрон" в Великом Новгороде

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Петербургское "Динамо" проведет первый матч в сезоне-2017/2018 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на резервной арене - стадионе "Электрон" в Великом Новгороде - 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по физкультуре и спорту Новгородской области.

В конце июня исполком Российского футбольного союза (РФС) разрешил петербургскому клубу "в виде исключения для проведения отдельных матчей" заявить новгородскую арену в качестве резервного стадиона. Основным домашним стадионом остается малая арена СК "Петровский" в городе на Неве, где команда уже провела первую игру турнира.

"Динамо" проведет часть матчей первенства ФНЛ сезона-2017/2018 на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде", - сказала руководитель пресс-службы ведомства Анастасия Плотникова. По ее словам, такое решение было принято в ходе переговоров руководства клуба с правительством региона.

Первая игра пройдет в следующую субботу, 22 июля, "Динамо" примет воронежский "Факел". Также запланированы игры на 26 июля с "Ротор-Волгоградом", 30 июля - с "Кубанью" (Краснодар) и 9 августа - с "Олимпийцем" (Нижний Новгород).

Ранее новгородский стадион был домашней ареной "Тосно". Здесь клуб играл в сезоне-2016/2017 и вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), заняв второе место в первенстве ФНЛ. В мае 2017 года РФС и РФПЛ запретили команде выступать на этой арене, поскольку она не соответствует требованиям РФПЛ.

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