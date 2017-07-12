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Семин: "Локомотив" ведет работу по укреплению состава

Спорт
12 июля, 18:12 UTC+3 БАКОВКА область/ 12, июля. /ТАСС

По словам главного тренера Юрия Семина, команде нужны игроки в оборону и атаку

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" ведет работу по укреплению состава. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

В среду железнодорожники провели тренировку на базе в Баковке.

"Команде требуется укрепление как качественное, так и количественное. На эту тему ведется работа, я верю и доверяю всем ребятам, которые были в прошлом сезоне. Нас немного маловато, но это была серьезная команда, которая в очень сложный момент завоевала Кубок", - считает Семин.

В середине июня нападающий "Локомотива" Майкон перешел в турецкий "Антальяспор". "Уход Майкона - это большая потеря, но будем искать ему замену и из своего резерва. Такое случается, мы сдаваться не собираемся. В большей степени нужны игроки в оборону и одного в атаку", - сказал главный тренер железнодорожников.

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