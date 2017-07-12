Жительница Ростова-на-Дону выиграла акцию РФС для болельщиков "Живу без табака"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Наталья Вельховецкая из Ростова-на-Дону стала победительницей акции для болельщиков "Живу без табака", проведенной Российским футбольным союзом (РФС) и сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Для участия в конкурсе болельщикам необходимо было отказаться от курения на период с 31 мая по 2 июля включительно и разместить на своей странице в одной из социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter) обещание: "Я, (указать ФИО), принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля". В течение марафона участники должны рассказывать, как проходит их отказ от курения, а в конце подвести итоги.
БОЛЕЙ ЗА СБОРНУЮ - ЖИВИ БЕЗ ТАБАКА!— Сборная России (@TeamRussia) 21 июня 2017 г.
#живубезтабака pic.twitter.com/kApSsuWwQK
Наталья и другой участник акции, Денис Матвеев из Белгородской области, уже получили промежуточные призы - мячи с автографами игроков национальной команды. Кроме того, победительница конкурса встретится со сборной России.