Жительница Ростова-на-Дону выиграла акцию РФС для болельщиков "Живу без табака"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Наталья Вельховецкая из Ростова-на-Дону стала победительницей акции для болельщиков "Живу без табака", проведенной Российским футбольным союзом (РФС) и сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Для участия в конкурсе болельщикам необходимо было отказаться от курения на период с 31 мая по 2 июля включительно и разместить на своей странице в одной из социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter) обещание: "Я, (указать ФИО), принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля". В течение марафона участники должны рассказывать, как проходит их отказ от курения, а в конце подвести итоги.

БОЛЕЙ ЗА СБОРНУЮ - ЖИВИ БЕЗ ТАБАКА!

#живубезтабака pic.twitter.com/kApSsuWwQK — Сборная России (@TeamRussia) 21 июня 2017 г.

Наталья и другой участник акции, Денис Матвеев из Белгородской области, уже получили промежуточные призы - мячи с автографами игроков национальной команды. Кроме того, победительница конкурса встретится со сборной России.