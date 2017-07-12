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Жительница Ростова-на-Дону выиграла акцию РФС для болельщиков "Живу без табака"

Спорт
12 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Для участия в конкурсе болельщикам необходимо было отказаться от курения на период с 31 мая по 2 июля и разместить на своей странице в социальной сети обещание

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Наталья Вельховецкая из Ростова-на-Дону стала победительницей акции для болельщиков "Живу без табака", проведенной Российским футбольным союзом (РФС) и сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Для участия в конкурсе болельщикам необходимо было отказаться от курения на период с 31 мая по 2 июля включительно и разместить на своей странице в одной из социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter) обещание: "Я, (указать ФИО), принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля". В течение марафона участники должны рассказывать, как проходит их отказ от курения, а в конце подвести итоги.

Наталья и другой участник акции, Денис Матвеев из Белгородской области, уже получили промежуточные призы - мячи с автографами игроков национальной команды. Кроме того, победительница конкурса встретится со сборной России.

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