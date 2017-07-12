Семин: ФК "Спартак" будет хозяином в матче с "Локомотивом" в плане поддержки болельщиков

БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" будет хозяином в матче за Суперкубок России со столичным "Локомотивом" с точки зрения поддержки болельщиков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В среду "Локомотив" провел тренировку на базе в Баковке. Матч за Суперкубок России пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в пятницу и начнется в 21:30 мск.

"Играют две московские команды, по болельщикам в данной ситуации "Спартак" - хозяин арены, поле идеальное, поэтому условия совершенно равные. Постараемся все варианты, которые есть в наличии, использовать. Будем больше атаковать", - сказал Семин.

"Сложно предугадать, что будет в этом матче ключевым. Нужно четко понимать, что это один матч, другого не будет, закончится игра, победитель будет один. Выиграет тот, кто проявит больше силы, характера. Победные финалы всегда очень приятны, поэтому будем за них биться", - добавил специалист.

"Спартак" является действующим чемпионом России, а "Локомотив" - обладателем Кубка страны.