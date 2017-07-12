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Аленичев: на победу в предстоящем сезоне РФПЛ будут претендовать 4-5 команд

Спорт
12 июля, 18:28 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, июля. /ТАСС

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги стартует 15 июля

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Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Золотые медали чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 разыграют четыре-пять команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер красноярского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей" Дмитрий Аленичев.

"Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", да и "Рубин" с приходом на должность главного тренера Курбана Бердыева будет бороться за самые высокие места. Думаю, за золото будут бороться 4-5 команд", - подчеркнул Аленичев.

В ФНЛ, по мнению Аленичева, конкуренцию "Енисею" в борьбе за повышение в классе составят "Крылья Советов", "Оренбург", "Кубань", "Балтика". "Они сами декларировали свои высокие цели, может быть, после 8-10 туров к ним присоединится еще пару команд", - заявил Аленичев.

Чемпионат РФПЛ стартует 15 июля. Сезон первенства ФНЛ начался 8 июля.

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