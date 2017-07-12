Минспорт РФ разработал индивидуальную программу подготовки пловцов к Играм-2020

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Индивидуальная программа подготовки к Олимпийским играм 2020 года для каждой группы пловцов разработана Министерством спорта РФ. Об этом журналистам сообщил министр спорта Павел Колобков.

"Под каждую группу пловцов будем реализовывать индивидуальную программу подготовки к Олимпийским играм, она уже разработана. Восьмерка сильнейших - это элита, а попадание в финалы является показателем уровня развития плавания", - отметил Колобков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.