Минспорт РФ разработал индивидуальную программу подготовки пловцов к Играм-2020

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ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Индивидуальная программа подготовки к Олимпийским играм 2020 года для каждой группы пловцов разработана Министерством спорта РФ. Об этом журналистам сообщил министр спорта Павел Колобков.
"Под каждую группу пловцов будем реализовывать индивидуальную программу подготовки к Олимпийским играм, она уже разработана. Восьмерка сильнейших - это элита, а попадание в финалы является показателем уровня развития плавания", - отметил Колобков.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.