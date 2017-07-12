Сарсания: переговоры по трансферу бразильского защитника Кайо в "Зенит" приостановлены

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Зенит" приостановил переговоры по трансферу бразильского защитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

По данным интернет-ресурса Sambafoot, представители "Зенита" уже встречались с бразильской стороной по вопросу трансфера 23-летнего футболиста. Главный тренер санкт- петербургской команды Роберто Манчини в интервью газете "Спорт-Экспресс" подтвердил, что Кайо входит в сферу интересов "Зенита".

"На данный момент переговоры по трансферу Кайо приостановлены, это все, что я могу сказать", - сказал Сарсания.

Контракт Кайо с "Сан-Паулу" истекает в октябре 2018 года. Защитник является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.