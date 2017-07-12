Сарсания: переговоры по трансферу бразильского защитника Кайо в "Зенит" приостановлены

Команда НФЛ "Даллас" стала самым дорогим спортивным клубом по версии ForbesСпорт 12 июля, 19:06
Выставку бездомных животных проведут в МосквеСоциальная ответственность 12 июля, 19:02
Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спортаСпорт 12 июля, 18:57
"Достаточно эффективный объект": "Роснефть" получила Эргинское месторождениеЭкономика и бизнес 12 июля, 18:54
Изменение климата сокращает урожайСоциальная ответственность 12 июля, 18:52
Сарсания: футболист "Зенита" Йованович может перейти в "Бордо" в ближайшие дниСпорт 12 июля, 18:48
Денисов: "Локомотив" по-особенному настроится на матч за Суперкубок со "Спартаком"Спорт 12 июля, 18:42
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигантОбщество 12 июля, 18:38
Африканские министры призвали инвестировать в экопроектыСоциальная ответственность 12 июля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Зенит" приостановил переговоры по трансферу бразильского защитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.
По данным интернет-ресурса Sambafoot, представители "Зенита" уже встречались с бразильской стороной по вопросу трансфера 23-летнего футболиста. Главный тренер санкт- петербургской команды Роберто Манчини в интервью газете "Спорт-Экспресс" подтвердил, что Кайо входит в сферу интересов "Зенита".
"На данный момент переговоры по трансферу Кайо приостановлены, это все, что я могу сказать", - сказал Сарсания.
Контракт Кайо с "Сан-Паулу" истекает в октябре 2018 года. Защитник является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.